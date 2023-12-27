البورصة تربح 24.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الاربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 24.8 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب ، ليسجل في الختام نحو 1.681 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.49%، ليغلق عند مستوى 24,351.12 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.51%، ليغلق عند مستوى 10,369.18 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.61% ليغلق عند 29,467.93 نقطة.

وارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 2.21%، ليغلق عند مستوى 5,461.94 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 2.13%، ليغلق عند مستوى 7,827.94 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 2.98%، ليغلق عند مستوى 4,552.04 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 48.1 مليون جنيه، 46.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 74.6 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.6 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على مليار سهم، من خلال 108.5 ألف صفقة منفذة.