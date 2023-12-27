مصرع شخص صعقا خلال إصلاحه كشك كهرباء على طريق جمصة بالدقهلية

لقي رئيس الشبكات بهندسة كهرباء قرى بلقاس التابعة لشركة كهرباء شمال الدقهلية فى محافظة الدقهلية مصرعه صعقا بالكهرباء خلال قيامه بإصلاح عطل بكشك على طريق المنصورة جمصة وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى جمصة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشاره لمأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى جمصة المركزي بوصول شخص يدعى السيد عبدالهادي إبراهيم 54 عامًا مقسم بقرية دملاش التابعة للمركز ويعمل رئيس الشبكات بهندسة قرى بلقاس بقطاع كهرباء شمال الدقهلية جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه خلال عمل المتوفى في إصلاح كشك كهرباء على طريق جمصة المنصورة صعقه التيار الكهربائي مما أدى إلى وفاته في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جمصة المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.