القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية: هدفنا مصلحة الرياضة المصرية ولا مجال للصراعات

قال المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية، إن الفترة المقبلة تشهد طريقة وسياسة عمل جديدة وتوفير مناخ مناسب للاتحادات هدفها مصلحة الرياضة المصرية.

وأعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في اجتماعه الطارئ أمس الثلاثاء، إيقاف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية على خلفية قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد وإيقاف الاتحاد المصري للفروسية برئاسة هشام حطب وتحويله للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية وإدارة، كما تم تعيين ياسر إدريس قائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية لحين انتهاء التحقيقات مع هشام حطب ومجلس الفروسية.

وأكد ياسر إدريس في تصريحات صحفية، أن الرياضة المصرية تشهد تطورا كبيرا وغير مسبوق في ظل قيادة سياسية توفر كل الدعم على المستوى المادي واللوجستي وهدف اللجنة الأولمبية في الفترة المقبلة هو الحفاظ على المكتسبات والبناء عليها لمواصلة النجاحات.

وأضاف القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية، أنه سيكون هناك متابعة لكل الاتحادات لتنفيذ الخطة وتجهيز أبطال مصر والمنتخبات الوطنية للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 وتشهد أيضا ترتيب اللجنة الأولمبية من الداخل وتوزيع الملفات على الأعضاء وأن الباب مفتوح أمام رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات لإبداء المقترحات لصالح الرياضة المصرية فقط لا غير.

وشدد ياسر إدريس على أن اللجنة الأولمبية تحترم وزارة الشباب والرياضة وسنتعاون معها في جميع الملفات ولن يكون هناك نجاحات أو إنجازات في الرياضة دون تكاتف جميع الجهات لأن وزارة الشباب والرياضة تمثل الدولة المصرية، ولها دور بارز في الطفرة التي تحققها الرياضة المصرية من خلال توفير الدعم المالي.

وتابع: نجاح اللجنة الأولمبية هو نجاح للرياضة المصرية ولا مجال للصراعات وسنتعاون من أجل توفير المناخ المناسب للأبطال بعيدا عن الأزمات والمشاكل.