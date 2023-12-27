محافظ الجيزة يهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة.. ويوجه الشكر لأبناء المحافظة

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي لمتابعة موقف المشروعات الجارية على أرض المحافظة ونسب التنفيذ واستعراض خطط العمل.

وبدأ محافظ الجيزة، بتقديم التهنئة بكل مشاعر الحب والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية داعيا المولى (عز وجل) أن يجعلها فترة خير وسلام على مصرنا الغالية.

ووجه المحافظ، الشكر والتقدير للشعب المصري ولأهالي محافظة الجيزة لوعيهم وحسهم الوطني الذي أدى إلى وصول نسبة المشاركين في الانتخابات إلى نسبة غير مسبوقة.

كما قدم الشكر للهيئات القضائية التي أشرفت على العملية الانتخابية بكل شرف ونزاهة والشكر والتقدير لكل من ساهم في تأمين الانتخابات من الجهات الامنية و القوات المسلحة، مديرية الامن، المرور، الحماية المدنية، الصحة، الاسعاف والأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية.