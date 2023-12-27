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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1628 حالة بقافلة طبية بالمنيا

قوافل طبية بالمنيا
قوافل طبية بالمنيا
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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا، بالمنظومة الصحية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية وفى مقدمتها مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (100 مليون صحة)، بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع، إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة حيث أسفرت نتائج القافلة الطبية التي نفذت يومي 25 و26 ديسمبر الجاري، بقرية صفط الغربية التابعة لمركز المنيا عن توقيع الكشف على 1628 حالة وصرف العلاج بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت عدداً من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، أنف وأذن) وضمت إجراء الكشف الطبي على 391 حالة جراحة، 378 حالة أطفال، 335 باطنة، 55 نساء، 65 حالة أسنان، 219 جلدية، 121 أنف وأذن، 64 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 157 تحليلا مختلفا و3 حالات موجات صوتية و5 حالات أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 95 مترددا، وإجراء 5 حالات خلع أسنان وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 141 متردداً .

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