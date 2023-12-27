تقلبات سعرية بأسواق الذهب.. وعيار 21 يسجل 3300 جنيه

تشهد أسواق الذهب حالة من التقلبات السعرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، لتقترب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وسط توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024.

وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب مازالت تشهد حالة من عدم الاستقرار، والتقلبات السعرية، غير المبررة، تحت أوهام العرض والطلب، بعد أن ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 3350 جنيهًا خلال تعاملات أمس، في حين تراجعت الأسعار خلال تعاملات اليوم بنحو 100 جنيه، لتسجل 3260 جنيهًا، ثم ارتفعت مرة أخرى لمستوى 3300 جنيه، في حين سجلت الأوقية بالبورصة العالمية مستوى 2068 دولارًا.

و أضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3772 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2829 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2200 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 26400 جنيه.