ما هي حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع؟ "حماية المستهلك" يجيب

وجه جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، عددا من النصائح للمستهلكين بشأن حقوقهم في الاستبدال والاسترجاع طبقا للقانون.

وجاءت نصائح الجهاز التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كالآتي:

سياسة الاستبدال والاسترجاع:

- للمُستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع خلال فترة الـ١٤ أو الـ٣٠ يومًا.

- للمُستهلك الحق في الفاتورة دون تحمل أى أعباء مالية إضافية أخرى.

- اعرف حقك وطالب به وفى حالة عدم الالتزام بلغ فورًا جهاز حماية المستهلك.

واختتم الجهاز بالتأكيد على أنه في حالة وجود شكوى أو مخالفة يرجي التواصل فورًا بالجهاز وذلك عبر:

- الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي.

- خدمة الواتس اب عبر الرقم 01577779999.