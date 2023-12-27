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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ما هي حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع؟ "حماية المستهلك" يجيب

ابراهيم السجيني
ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك
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وجه جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، عددا من النصائح للمستهلكين بشأن حقوقهم في الاستبدال والاسترجاع طبقا للقانون.

وجاءت نصائح الجهاز التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كالآتي: 

سياسة الاستبدال والاسترجاع:

- للمُستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع خلال فترة الـ١٤ أو الـ٣٠ يومًا.

- للمُستهلك الحق في الفاتورة دون تحمل أى أعباء مالية إضافية أخرى.

- اعرف حقك وطالب به وفى حالة عدم الالتزام بلغ فورًا جهاز حماية المستهلك.

واختتم الجهاز بالتأكيد على أنه في حالة وجود شكوى أو مخالفة يرجي التواصل فورًا بالجهاز وذلك عبر:

- الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي.

- خدمة الواتس اب عبر الرقم 01577779999.

جهاز حماية المستهلك فيسبوك نصائح الاستبدال والإسترجاع