المؤتمر: سياسة مصر الخارجية شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن السياسة الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت طفرة تاريخية لم تحدث من قبل، وحدث تنوع كبير في علاقات مصر الخارجية، وتنوع في مصادر التعاون سواء العسكري أو الاقتصادي أو السياسي أو الدبلوماسي.



وتابع غنيم، أن علاقات مصر الخارجية امتدت على المستوى الأفريقي والعربي والآسيوي والأوروبي، وهو ما يؤكد أن مصر تتمتع بثقل كبير داخل الاتحاد الأفريقي وعلاقات متميزة مع دول أفريقيا كلها وبالخصوص دول حوض النيل ووسط القارة، وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال زياراته الخارجية والجولات المكوكية منذ توليه الرئاسة، الأمر الذي أعاد لمصر مكانتها وريادتها الخارجية بين دول العالم.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن "القمة المصرية الأردنية "بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تأتي في توقيت دقيق، وتأكيد على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

وأشار غنيم، إلى أن هذه القمة تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومتابعة القضايا الإقليمية الجارية، حيث شهدت المباحثات ترحيب الزعيمين بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، وتأكيد الجانبين لرؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما يؤكد دعم مصر والأردن للقضية الفلسطينية وحرص الجانبين على حل الدولتين.