الخارجية الفلسطينية: جهودنا متواصلة لتعظيم التضامن الدولي مع شعبنا

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها وسفاراتها وبعثات دولة فلسطين تواصل حراكها لحشد أوسع موقف دولي ضاغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية إلى المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، إلى جهودها في تعميق التحولات الإيجابية الملحوظة على مستوى الرأي العام في الدول، وكذلك التحولات الإيجابية في مواقف بعض الدول، خاصة تلك الدول التي لم تعد قادرة على التعايش مع جرائم الإبادة الجماعية والمجازر البشعة التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتطرقت الخارجية الفلسطينية إلى عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، والذي يتعرض لمجازر جماعية غير مسبوقة، مشيرة إلى مجزرة الاحتلال في مخيم نور شمس قرب طولكرم والتي أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين، وإصابة عدد آخر بجروح.

وأشار البيان إلى أنه من ضمن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية لفضح جرائم الاحتلال وتعميق التضامن الدولي الشعبي والرسمي مع شعبنا، أوضحت أنها تقوم بنشاطات وفعاليات على المستوى الدولي والأممي.

وأوضحت إلى أنها أصدرت تعميما لسفارات دولة فلسطين وبعثاتها بضرورة تسهيل جميع المعاملات القنصلية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.