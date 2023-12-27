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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة المنيا: صرف مكافأة 500 جنيه للعاملين بنظام الأجر اليومي

مجلس جامعة المنيا
مجلس جامعة المنيا
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وافق مجلس جامعة المنيا على صرف مكافأة 500 جنيه للعاملين بنظام الأجر اليومي بالجامعة نظرًا لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة الجامعة.

وخلال انعقاد المجلس قدم د. عصام فرحات رئيس الجامعة   التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل، أن يديم على مصرنا الحبيبة روح الترابط والمحبة بين جموع الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه، وموجهاً إلي أن تراعى جداول الامتحانات توقف أعمالها خلال الاحتفال بعيد الميلاد.

ووجه د. فرحات إلى تعظيم الاستفادة من المؤتمرات العلمية المنعقدة داخل الكليات نظرًا لأهميتها في إحداث حراك علمي وتبادل الخبرات العلمية بين صغار الباحثين والأساتذة المتخصصين في كافة التخصصات العلمية، وإعداد تقرير سنوي يعرض على مجلس الجامعة لنشاط المؤتمرات بالكليات.

الميلاد المجيد جداول الإمتحانات عيد الميلاد المجيد مجلس جامعة المنيا