خلال 24 ساعة.. ضبط 321 قضية مخدرات و198 قطعة سلاح ناري

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (321) قضية مواد مخدرة بإجمالى (358) متهم ضُبط خلالها الآتى : كمية من مخدر الحشيش وزنت (120,447 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (48,350 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,445 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (15,450 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2,660 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,165 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 970 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 355 جرام).

(2073) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (198 قطعة أسلحة نارية بحوزة 174 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(2) رشاش جرينوف .

(25) بندقية آلية .

(23) بندقية خرطوش .

(11) طبنجة .

(137) فرد محلى .

(453) طلقة مختلفة الأعيرة .

(25) خزينة متنوعة.

(227) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83868) حكم قضائى متنوع



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت 11 متهم إرتكبوا (16) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (33) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (15) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (249) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (28360) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.