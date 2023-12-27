الأمن العام يواصل مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

تمكن قطاع الأمن العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات بمشاركة مديريات أمن (البحيرة، البحرالأحمر، الجيزة) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن البحيرة

ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين، مالكى محلى إكسسوارات هواتف محمولة) تخصص نشاطهم فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهم (طبنجة- فرد محلى وطلقتين- كمية لمخدر الحشيش ), بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 14 واقعة بدائرتى مركز وقسم شرطة كفرالدوار، وأرشدوا عن جميع المسروقات (14 هاتف محمول).

مديرية أمن البحرالأحمر

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى, ساعة يد وسماعة) خاصين بزوجته "أجنبية الجنسية" من داخل الشقة سكنهما، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات.

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عاملان بمزرعة) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة عدد 3 رؤوس ماشية من داخل المزرعة محل عملهما كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد .. وبمواجهتهما إعترفا بإستغلال طبيعة عملهما داخل المزرعة وإرتكبا واقعة السرقة ، وقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميلهما (سئ النية "جزار" تم ضبطه) وبمواجهته أقر بعلمه بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

