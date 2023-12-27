برلماني: التحول للغاز الطبيعي بالسيارات يحمل الكثير من العوائد الاقتصادية والبيئية

أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، أن توجيهات رئيس الوزراء بالتوسع للتحول للغاز الطبيعى يستهدف فتح الطريق أمام تعميق وتوطين صناعة السيارات، وتنشيط مبيعات السيارات في السوق المصرية، وتنشيط حركة المصانع كما تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على المشتقات البترولية.

وأوضح عضو مجلس النواب في تصريحات له، أن التحول للغاز الطبيعي سيعمل على تقليل الاعتماد على المواد البترولية ومشتقاتها مما يسهم توفير العملة الصعبة والاعتماد على المنتج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة أن مصر لديها إنتاج كبير من الغاز الطبيعي اما البنزين يتم استيراده من الخارج.

وأكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، أن التحول للغاز الطبيعى يحمل الكثير من العوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة وما ينبثق عنها من خفض لانبعاثات حرق البنزين، مقارنة بالوقود التقليدي.

وأشار إلى ضرورة الدعم الكامل لجهود التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي و تذليل أي معوقات أو تحديات قد تواجه هذا المشروع المهم، هذا بجانب إطلاق حملات توعية حول مزايا تحويل السيارات بالغاز الطبيعي لتشجيع المواطنين علي تحويل سياراتهم فضلا عن التعاون مع القطاع الخاص في التوسيع افتتاح المزيد من محطات الغاز الطبيعي.