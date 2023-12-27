مايسة عطوة: التحول للغاز الطبيعي يخفض من انبعاثات حرق البنزين

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أهمية التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية خاصة في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية.

وأشادت عضو مجلس النواب في تصريحات لها، بالتيسيرات والأنظمة المختلفة لتقسيط تحويل السيارات للعمل بالغاز، التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي بحيث تم مدة فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلًا من عام مما يعد حافزًا مهمًا للمواطنين، خاصة في ظل انتشار محطات تموين السيارات بالغاز في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت النائبة مايسة عطوة، أن التحول للغاز الطبيعى يحمل الكثير من العوائد الاقتصادية والبيئية وما ينبثق عنها من خفض لانبعاثات حرق البنزين.

وأكدت النائبة مايسة عطوة، ضرورة استمرار تقديم تيسيرات جديدة للمواطنين لتخفيف الاعباء علي المواطنين و تقديم مختلف عوامل الجذب لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي وذلك فى اطار المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز وما حظيت به من دعم رئاسي وحكومي كبير.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع خلال لقائه بالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.

كما أكد رئيس الوزراء، ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية، وكذا ضرورة التنسيق المستمر بما يحقق مستهدفات تلك المبادرة، في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية.