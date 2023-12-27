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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة .. ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية : ضبط (قضية).
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط (قضية).
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط ( 2 قضية).
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1801 مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام : ضبط 31 قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 344 حكم قضائى متنوع.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3 قضايا).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها. 

ضبط 1801 مخالفة مرورية متنوعة مخالفة مرورية متنوعة الداخلية