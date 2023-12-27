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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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حصيلة 24 ساعة.. ضبط ‏61823 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط ‏61823 مخالفة
ضبط ‏61823 مخالفة مرورية متنوعة
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (61823) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 (466) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (90) دراجة نارية مخالفة.
 (10026) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (27) مخالفة موقف عشوائي.
 (1518) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (8) مخالفات شروط التراخيص.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

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