بالصور.. رئيسا "قضايا الدولة" و"النيابة الإدارية" يبحثان سبل تعزيز التعاون بين الهيئتين

قام المستشار مُسعد عبد المقصود الفخراني - رئيس هيئة قضايا الدولة، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر الهيئة بالسادس من اكتوبر وبصحبته وفد رفيع المستوى من قيادات هيئة قضايا الدولة ضَمَّ كلًا من:

المستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة:

المستشار محمود عبد الجابر حمودي، والمستشار سامي محمدي حفناوي، والمستشار عبد الرزاق محمود عبد الرحيم، والمستشار جمال عبد الرازق، والمستشار عبد العال جَرَنَه - رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن محمد - الأمين العام للهيئة، والمستشارة مي مروان عبد الله - الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية وإدارة التطوير والحوكمة، والمستشار وليد السيد عناني - الأمين العام المساعد لشئون العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبالهم: المستشار عبد الناصر خطَّاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتورمحمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار مُنتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار جَعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشارة هِبة الجنّدي - الأمين العام المساعد لشئون المرأة، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وتناول اللقاء سُبُل تَعزيز أواصر التَعاون بين الهيئتين القضائيتين؛ بما يحقق العدالة الناجزة.

وصرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.



