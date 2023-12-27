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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بسبب كابوس.. مجند إسرائيلي يفتح النار على زملائه بالخطأ

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
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كشفت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مجند في جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على زملائه في الغرفة بسبب كابوس.

وذكرت الهيئة أن مجندا في سلاح المظلات أثناء استراحته من القتال في المنتجع العسكري في عسقلان استيقظ في غرفته مذعورا بسبب "كابوس" ليفتح النار على زملائه في الغرفة.

ونتيجة لهذا الحادث، أصيب عدد من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح طفيفة جراء الشظايا وتم نقل المقاتل لتلقي المزيد من العلاج والمرافقة الطبية.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 عسكريين لترتفع حصيلة قتلاه إلى 498 منذ 7 من أكتوبر، وإلى 164 منذ بدء عمليته البرية في قطاع غزة.

 

الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي