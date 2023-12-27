بسبب كابوس.. مجند إسرائيلي يفتح النار على زملائه بالخطأ

كشفت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مجند في جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على زملائه في الغرفة بسبب كابوس.

وذكرت الهيئة أن مجندا في سلاح المظلات أثناء استراحته من القتال في المنتجع العسكري في عسقلان استيقظ في غرفته مذعورا بسبب "كابوس" ليفتح النار على زملائه في الغرفة.

ونتيجة لهذا الحادث، أصيب عدد من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح طفيفة جراء الشظايا وتم نقل المقاتل لتلقي المزيد من العلاج والمرافقة الطبية.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 عسكريين لترتفع حصيلة قتلاه إلى 498 منذ 7 من أكتوبر، وإلى 164 منذ بدء عمليته البرية في قطاع غزة.