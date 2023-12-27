يوسف الشريف يشارك الجمهور صورة من طفولته

نشر الفنان يوسف الشريف، على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره من طفولته ليشارك بها جمهوره.

وتفاعل الجمهور والمتابعين بشكل كبير مع الصورة، وانهالت التعليقات التى أشادت بالطفل يوسف الشريف، وتصدرت كلمة “شابو يوسف الشريف” التعليقات والتى اعتادها الجمهور كتعبير عن إشادتهم بعد كل عمل فنى له.

يشار أن مسلسل "الراكون" للفنان يوسف الشريف قد تم الإعلان عن خروجه من السباق الرمضانى المقبل، وذلك لأسباب إنتاجية، ودون أى تعليق من الفنان يوسف الشريف حتى الآن.

شارك الفنان يوسف الشريف بالعديد من الأعمال الدرامية خلال مواسم دراما رمضان، أبرزها مسلسل "رقم مجهول، اسم مؤقت، لعبة إبليس، النهاية، كوفيد ٢٥".

يذكر أن الفنان يوسف الشريف قد أعلن انفصاله عن زوجته الكاتبة إنجى علاء، وذلك خلال الفترة الماضية، وذلك دون أى تصريحات من أى منهما على الانفصال.