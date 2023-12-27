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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الجيزة": قطع المياه 10 ساعات عن عدة مناطق بداية من مساء الجمعة

قطع المياه
قطع المياه
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أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه لمدة ١٠ ساعات بدءا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٩ الى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۲/٣٠  ، نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة بخط المياه قطر ٦٠٠ مم بطريق مصر أسيوط البطىء بمنطقة أبو النمرس .

وتنوه محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي : 
" المنوات - طموه - عش سقارة - عزبة مقار - ميت قادوس - ميت شماس " .  
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه الانتهاء من أعمال الصيانة في المدة الزمنية المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.
كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة اي معوقات للانتهاء من أعمال الصيانة وفقا للمواعيد المحددة .
وتناشد محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع .
كما توضح المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن ١٢٥  لتلبية احتياجاتهم فورا .

محافظة الجيزة أعمال الصيانة بخط المياه قطر ٦٠٠ مم بطريق مصر أسيوط البطيئ انقطاع المياه