ختام بطولة بورسعيد للشطرنج

الأربعاء 27/ديسمبر/2023 - 01:19 م

تحت إشراف الاتحاد المصرى للشطرنج، (منطقة القناة - لجنة المدارس والجامعات)، أقيمت بطولة المدارس الدولية ببور سعيد للعام التالى على التوالى، برئاسة المحاسب مصطفى عكاشة رئيس منطقة القناة للشطرنج، واستضافة مدارس بورسعيد الدولية برئاسة د.مرفت فراج، وبحضور كل من لطفي عبدالرحمن موجه عام التربية الرياضية ببورسعيد، والمهندس محمود الحمامصى رئيس حكام البطولة والدكتور أحمد مراد نائب رئيس حكام البطولة، والأستاذ وائل أبوالخير نائب رئيس حكام البطولة.

وصرح مصطفى عكاشة رئيس منطقة القناة للشطرنج بأن البطولة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، وتقام من أرض محافظة بورسعيد تحت شعار بورسعيد تقود، تأكيدا على ريادة تعليم بورسعيد لمعظم الأنشطة.

وأضاف عكاشة أن البطولة يشارك فيها 131 لاعبًا ولاعبة، من المراحل التعليمية المختلفة، تحت إشراف الاتحاد المصري للشطرنج، بالتعاون مع توجيه عام التربية الرياضية.

وفي ختام البطولة والتي استمرت لسبع ساعات تم تسليم الجوائز على الفرق الثلاث الفائزة من الإدارات التعليمية المختلفة للمراحل التعليمية الابتدائية، الإعدادية والثانوية، مع حصول الفريق الفائز بالمركز الأول بكل مرحلة على جائزة مالية إلى جانب كأس البطولة، كما تم توزيع 100 لعبة شطرنج ضمن مبادرة " شطرنجي بمدرستي" على مدارس مديرية التربية والتعليم بالغربية للمساعدة على نشر رياضة الشطرنج.