"أبو نسب" يحصد 10 ملايين جنيه منذ طرحه قبل أسبوع

اقترب فيلم “أبو نسب” من حصد ١٠ ملايين جنيه منذ بدء عرضه قبل أسبوع، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات خلال أول أسبوع له بالسينما 9 ملايين و745 ألفا و348 جنيها، فيما حصد أمس الثلاثاء إيرادات بلغت مليونا و195 ألفا و659 جنيها.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام.