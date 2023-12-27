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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يقرر إعفاء رئيس قرية الكلح غرب من منصبه

اللواء أشرف عطيه
اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان
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قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إعفاء عبدالسلام على سيد من عمله رئيساً لقرية الكلح غرب، وعودته لعمله الأصلى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، مع تكليف ناصر محمود على للقيام بأعمال رئاسة القرية، لحين شغلها بالطرق القانونية.

جاء ذلك استمراراً للإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتلبية المطالب الجماهيرية، وتحقيق الصالح العام للمواطن الأسوانى .

وشدد اللواء أشرف عطية، على أن العمل الميدانى وسرعة التدخل لحل مشاكل المواطنين هى المعيار الأساسى لتقييم أداء مسئولى المحليات على كافة المستويات الإدارية، فى ظل وتيرة العمل التى تتطلب التفاعل السريع مع المطالب الجماهيرية، ووضع الحلول الجذرية لها.

وأكد  أنه لن يسمح باستمرار أى مسئول متقاعس فى موقعه حيث سيتم إستبعاده فى حالة عدم نزوله للشارع والتعامل مع التحديات والمشاكل اليومية ، وخاصة النظافة العامة وتفريغ الأسواق والشوارع الرئيسية من الإشغالات والباعة الجائلين ، بجانب تطبيق الإنضباط والإجراءات الرادعة على عربات الحنطور والتوك توك ، بالتوازى مع إنجاز المشروعات الخدمية والملفات الهامة في القطاعات المختلفة على الوجه الأكمل بما يحقق جودة الخدمات المقدمة ، ويساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى .

اعفاء رئيس قرية الكلح غرب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو أخبار محافظة أسوان