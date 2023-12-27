حماس تكذب الحرس الثوري: لا علاقة لـ«طوفان الأقصى» بمقتل قاسم سليماني

نفت حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، اليوم الأربعاء، التصريحات الإيرانية حول علاقة عملية طوفان الأقصى بمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء: "تنفي حركة المقــاومة حماس صحة ما ورد على لسان المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، العميد رمضان شريف، فيما يخص عملية طوفان الأقصى ودوافعها".

وأضافت الحركة: "أكدنا مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى".

وتابعت: "كما نؤكد أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية، تأتي رداً على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا".

كان الحرس الثوري الايراني، قد قال اليوم أن هجوم حماس في 7 أكتوبر كان أحد الردود على اغتيال قائد فيلق قدس السابق قاسم سليماني الذي اغتيل في العراق في يناير 2020.