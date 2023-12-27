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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس تكذب الحرس الثوري: لا علاقة لـ«طوفان الأقصى» بمقتل قاسم سليماني

قاسم سليماني
قاسم سليماني
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نفت حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، اليوم الأربعاء، التصريحات الإيرانية حول علاقة عملية طوفان الأقصى بمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء: "تنفي حركة المقــاومة حماس صحة ما ورد على لسان المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، العميد رمضان شريف، فيما يخص عملية طوفان الأقصى  ودوافعها".

وأضافت الحركة: "أكدنا مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى".

وتابعت: "كما نؤكد أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية، تأتي رداً على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا".

كان الحرس الثوري الايراني، قد قال اليوم أن هجوم حماس في 7 أكتوبر كان أحد الردود على اغتيال قائد فيلق قدس السابق قاسم سليماني الذي اغتيل في العراق في يناير 2020.

 

 

الحرس الثوري الإيراني المقاومة الفلسطينية حماس