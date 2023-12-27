أحمد ميهوب: بيراميدز يلعب للفوز دائما ونمتلك نجوما في كل المراكز

قال أحمد ميهوب، حارس مرمى نادي بيراميدز، إن الفريق يلعب كل مبارياته من أجل الفوز، وبالتالي فإن مواجهة سيراميكا مهمة وهدف الفريق وتركيزه هو الفوز مهما كانت الظروف.

وقال ميهوب، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن بيراميدز يمتلك لاعبين مميزين في جميع المراكز وعلى نفس المستوى والفريق بالكامل جاهز للقاء ويعمل من أجل الفوز مهما كانت الظروف.

ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا مساء غدا الخميس في مباراة تحدي المركزين الثالث والرابع في بطولة السوبر المصري للأبطال المقام في الإمارات.

وخسر بيراميدز من فيوتشر بركلات الترجيح في نصف نهائي السوبر بنتيجة 14-13 في مباراة ماراثونية طويلة ومثيرة جدا.