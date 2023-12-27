هشام آمنة: 410,3 ملايين جنيه حجم مبيعات "سند الخير" على مدار 85 أسبوعاً

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة "سند الخير" على مدار85 أسبوعاً منذ إطلاق وزارة التنمية المحلية للمبادرة فى 31 مارس 2022، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الاحياء الشعبية والقرى فى عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن السيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها بأسعار مخفضة .

وأكد اللواء هشام آمنة على إقبال المواطنيين على شراء السلع المقدمة من خلال مبادرة (سند الخير ) حيث حققت حجم مبيعات يصل إلى 410,3 مليون جنيه منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الـ85 حيث يصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين 37 نوعاً من بينها ( لحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز ، مكرونة ، زيوت.......).

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى تنوع حركة البيع بين السلع المعروضة من خلال المبادرة لتصل حجم المبيعات في أسبوعها الـ85 بمعدل مبيعات وصل إلى 3,8 مليون جنيه لافتاً إلى أن المبادرة تعمل على قدم وساق لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق مستهدفة الوصول الى المواطنين بالأحياء الشعبية وكذا المناطق والقرى الأكثر إحتياجاً لخدمة محدودي الدخل ، فضلاً عن المساهمة فى خلق فرص عمل للشباب بما ينعكس على تحسين مستوي معيشة المواطنين حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة "سند الخير"انتشرت وتواجدت أماكنها خلال أسبوعها الـ 85 بمختلف القرى والأحياء في16 المحافظات بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطى أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا ، لافتا إلى أنه وصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وشدد آمنة على فريق عمل المبادرة بضرورة المتابعة المستمرة لتوافر السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في السيارات والتأكد من الأسعار بأن تكون مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% الى 25 % ،ولا تقل عنها جودتها وحديثة التعئبة والإنتاج ، مؤكداً دعمه الكامل لاستكمال نجاح وضمان استمرارية مبادرة ( سند الخير ) في تحقيق أهدافها بتخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تصب في صالح المواطن وتلبية احتياجاته ،والمساهمة في ضغط حالة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد المصري كما تعاني منه دول العالم إثر الازمات العالمية المتتالية.

وأوضح أن هناك اجتماعات ومتابعة دورية لرئيس الوزراء للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية، ولضمان عدم نقص أية سلعة لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء و الأكثر احتياحاً والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة علي الأسواق ، وزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض والشوادر على مستوي جميع المحافظات وتوفير كل الدعم للمبادرات المجتمعية والشبابية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن هناك متابعة وتواجد يومي للسادة المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع وايضاَ المبادرات الهامة لتوفير السلع الغذائية (كسند الخير ) والتأكد من استقرار حركة الأسواق وتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة عَلِي أرض الواقع ووجود عروض مميزة وحقيقية للمواطنين .

وتابع وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات لمساعدة مبادرة سند الخير في تحقيق أهدافها المنشودة والتعاون مع منسقى المبادرة في المحافظات المستهدفة مشيراً الى أن المبادرة لاقت قبولاً كبيراً من جانب المواطنين على مدار الـ85 أسبوعاً فى ظل التعاون الكبير مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، بجانب أيضا المشاركة الفعالة لها فى كافة المناسبات " رمضان والاعياد " ، ويأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين والوصول اليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .