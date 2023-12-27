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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حارس مانشستر سيتى الأفضل عام 2023

ايدرسون
ايدرسون
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توج البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، بجائزة الأفضل في عام 2023، والتى يقدمها الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. 
وكان إيدرسون عاملاً كبيراً فى تتويج مانشستر سيتي، هذا الموسم بالبريميرليج، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.
وحصل إيدرسون على أعلى عدد من النقاط بواقع 145 نقطة، ومن بعده الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا بـ 76 نقطة، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بـ 73.
كما حصل الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة على 58 نقطة، والسلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد على 36 نقطة.

إيدرسون جائزة الأفضل في عام 2023 الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء حارس مرمى مانشستر سيتي