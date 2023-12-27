حارس مانشستر سيتى الأفضل عام 2023

توج البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، بجائزة الأفضل في عام 2023، والتى يقدمها الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

وكان إيدرسون عاملاً كبيراً فى تتويج مانشستر سيتي، هذا الموسم بالبريميرليج، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

وحصل إيدرسون على أعلى عدد من النقاط بواقع 145 نقطة، ومن بعده الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا بـ 76 نقطة، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بـ 73.

كما حصل الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة على 58 نقطة، والسلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد على 36 نقطة.