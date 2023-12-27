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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سفيرة الإمارات بالقاهرة: التطور الكبير تحت قيادة الرئيس السيسي يعزز مكانة مصر إقليميا وعالميا

سفيرة الإمارات في
سفيرة الإمارات في القاهرة مريم الكعبي
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قالت سفيرة الإمارات في القاهرة مريم الكعبي، إن مصر تمتاز بموقع استراتيجي مهم، مضيفة أن البنية التحتية الضخمة والمشروعات القومية والتطور الكبير تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعزز مكانة مصر على مستوى المنطقة والعالم. 
ونوهت بأن مصر بالنسبة للإمارات هي على رأس الأولويات في الاستثمار، ويظهر هذا جليا في عدد الزيارات وتوقيع الاتفاقيات بين البلدين في القطاع الاستثماري والتجاري ومختلف القطاعات. 
وأشارت سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة، إلى أن بلادها لديها أكثر من 1735 شركة إماراتية تستثمر في مصر في مختلف المجالات ومن كبريات الشركات التي تترجم جزءا من العلاقات الإماراتية المصرية.

سفيرة الإمارات بالقاهرة الرئيس السيسي البنية التحتية مريم الكعبي