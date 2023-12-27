رئيس وزراء التشيك يرجِّح تحسن الأوضاع الاقتصادية في بلاده خلال العام المقبل

رجح رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، تحسن الأوضاع الاقتصادية في بلاده خلال عام 2024 المقبل، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها.

وقال فيالا - في خطاب للأمة نقله راديو براغ الدولي اليوم الأربعاء "إن البلاد شهدت عامين صعبين، لكن عام 2024 سيجلب تحولا نحو الأفضل"، لافتا إلى أنه "بفضل سياسة الانضباط المالي وحزمة التقشف الحكومية، تمت السيطرة على ديون البلاد وستنخفض إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل".

وأضاف أن "التضخم قد انخفض بالفعل بشكل كبير وسيعود العام المقبل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، ما من شأنه أن يضع حدا لارتفاع الأسعار ويسمح بزيادة الأجور الحقيقية مرة أخرى".

وأكد فيالا، أن "عام 2024 سيكون عاما للاستثمارات القياسية في البنية التحتية للطرق والأمن والدفاع وقطاع الطاقة الذي سيخضع لتحديث واسع النطاق حتى يتمكن من توفير ما يكفي من الطاقة النووية والمتجددة للمستقبل".