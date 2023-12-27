النمسا تخصص 5 ملايين يورو جديدة لدعم المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة لسكان غزة

خصصت النمسا ٥ ملايين يورو جديدة لدعم المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة لسكان غزة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الأربعاء انه منذ بداية الحرب في غزة حدث تدهور كبير في الظروف المعيشية للسكان المدنيين، بل إن هناك خطر حدوث أزمة جوع حادة ولذا من المهم للغاية أن نساعد السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون بسرعة ودون بيروقراطية.

وأوضح البيان أن تخصيص خمسة ملايين يورو جديدة يهدف لدعم العمل الحيوي الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وبهذه الطريقة نضمن أن المساعدات النمساوية تعود بالنفع فعليًا على سكان غزة.

وأشار البيان إلى اعتماد غالبية السكان في غزة حاليًا على المساعدات التي يتم تسليمها موضحا أن النمسا تعمل بطريقة أثبتت جدواها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ولا تزال هذه المنظمات تتمتع بإمكانية الوصول إلى قطاع غزة ويمكنها تقديم المساعدة بشكل مباشر في الموقع على الرغم من الظروف الصعبة للغاية.

وأضاف البيان أنه من بين الخمسة ملايين يورو، سيتم تخصيص ثلاثة ملايين يورو للجنة الدولية للصليب الأحمر ومليوني يورو لبرنامج الأغذية العالمي موضحا أن هناك حاجة ماسة إلى وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.