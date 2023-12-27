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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية تهدد بالرد على توسيع عقوبات كوريا الجنوبية ضد بلادها

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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هددت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، باتخاذ بلادها إجراءات جوابية ضد العقوبات، التي فرضتها كوريا الجنوبية.
وقالت زاخاروفا - في إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء- إن "توسيع كوريا الجنوبية للعقوبات ضد روسيا تعتبر خطوة غير ودية تم اتخاذها بناء على طلب من واشنطن"، معربة عن أسفها لأنه "يتعارض مع نية الجانب الكوري الجنوبي المعلنة للحفاظ على علاقات بناءة مع موسكو".
وأضافت أن "القيود الكورية الجنوبية ستضر بالتعاون بين روسيا وجمهورية كوريا، وكل هذا سيؤثر سلبا على العلاقات الثنائية برمتها".
وتابعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية: "نحن نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية، وليس بالضرورة أن تكون ذات طبيعة متماثلة"، لافتة إلى أن "التعاون بين الجانبين قد تضرر بالفعل بسبب انضمام سول إلى العقوبات الغربية".

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