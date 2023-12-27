رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

أعلن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، سيكون مرشحه التوافقي في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ونقلت صحيفة دون الباكستانية عن رانا سناء الله خان، القيادي البارز في الحزب، قوله "نواز شريف هو مرشحنا لمنصب رئيس الوزراء"، مضيفة أنه مع الموافقة الأولية على أوراق الترشيح للعديد من القادة السياسيين - بما في ذلك رئيس حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف - تستعد لجنة الانتخابات الباكستانية نحو إصدار القائمة النهائية للمرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات العامة المقبلة.

وكان نواز شريف - الذي شغل سابقًا منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات - قد عاد إلى باكستان في أكتوبر الماضي بعد أن أمضى أربع سنوات في المنفى الاختياري في لندن للتهرب من قضاء أحكام بالسجن تتعلق بتهم الفساد.

وبعد عودته، تم إلغاء الإدانات والأحكام الصادرة بحق شريف عند الاستئناف، مما مهد الطريق أمامه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.. وسيتم انتخاب رئيس الوزراء الجديد من قبل البرلمان بعد التصويت المقرر في 8 فبراير المقبل.