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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بابا الفاتيكان يجدد دعوته للصلاة من أجل ضحايا الحروب

بابا الفاتيكان، البابا
بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس
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جدد بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، دعوته للصلاة من أجل ضحايا الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وقال البابا، في ختام مقابلته العامة في الفاتيكان، وهي الأخيرة لعام 2023: "من فضلكم، دعونا لا ننسى الصلاة من أجل أولئك الذين يعانون من العواقب الرهيبة للعنف والحرب ".
وتابع: "دعونا نصلي بشكل خاص من أجل أوكرانيا المعذبة ومن أجل شعبي فلسطين وإسرائيل"، بحسب موقع /فاتيكان نيوز/ الإخباري.
وأكد البابا فرانسيس: "الحرب شر، فلنصلي من أجل إنهاء الحروب".
 

بابا الفاتيكان ضحايا الحروب البابا فرانسيس