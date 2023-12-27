جدد بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، دعوته للصلاة من أجل ضحايا الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وقال البابا، في ختام مقابلته العامة في الفاتيكان، وهي الأخيرة لعام 2023: "من فضلكم، دعونا لا ننسى الصلاة من أجل أولئك الذين يعانون من العواقب الرهيبة للعنف والحرب ".
وتابع: "دعونا نصلي بشكل خاص من أجل أوكرانيا المعذبة ومن أجل شعبي فلسطين وإسرائيل"، بحسب موقع /فاتيكان نيوز/ الإخباري.
وأكد البابا فرانسيس: "الحرب شر، فلنصلي من أجل إنهاء الحروب".
العالم
بابا الفاتيكان يجدد دعوته للصلاة من أجل ضحايا الحروب
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جدد بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، دعوته للصلاة من أجل ضحايا الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.
جدد بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، دعوته للصلاة من أجل ضحايا الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.