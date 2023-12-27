رئيس قضايا الدولة يشهد احتفالية تكريم المستشارين أعضاء الجهات القضائية

شَهدَ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية تكريم المتميزين من المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وتلبية للدعوة الكريمة من المستشار عمر مروان - وزير العدل، وبتشريف القضاة والمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورموز وقيادات وزارة العدل.

هذا وقد صاحب رئيس الهيئة خلال فعّاليات الاحتفالية وفداً رفيع المستوى ضم كلاً من نواب رئيس الهيئة:

المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.

المستشار محمد حسن الأمين العام .

المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

هذا وقد شَمَلَ التكريم كلاً من المستشارين أعضاء الهيئة الآتي أسمائهم بعد:

ماجي عادل شحاتة روفائيل.

دكتور أحمد علي سالم حسن.

محمود مسعد عبد المقصود بيومي.

محمد أسامة محمد فتحي.

شريف السعيد عزب.

يسرا محمد كمال عبد الفتاح.

عزيز حسن فراج.

محمد عمر أحمد.

دكتور إسراء عبد الرحمن سعيد.

محمد منير محمد خليل.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

