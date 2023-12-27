رئيس هيئة الإسعاف يبحث مع سفير اليابان سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية بمقر رئاسة هيئة الإسعاف المصرية، السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بالقاهرة.

تأتي تلك الزيارة الأولى من نوعها في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بدعم أواصر الصلة والتعاون مع دولة اليابان في المجال الصحي للاستفادة من من رصيدها المعرفي والعلمي الغزير في مجال الخدمات الصحية والإسعافية.

استهل الدكتور عمرو رشيد اللقاء بتوجيه الشكر على الدور التاريخي البارز لدولة اليابان في دعم الإسعاف المصري على مدار الأعوام الماضية بداية من دعم الأسطول الإسعافي في أواخر تسعينيات القرن الماضي بعشرات من سيارات الإسعاف، وصولاً إلى دورها البارز في تقديم برامج تدريبية للفرق الإسعافية المصرية بأعرق الجامعات اليابانية.

تخلل اللقاء تفقد كلا من الدكتور عمرو رشيد والسفير أوكا هيروشي اصطفاف عدد من سيارات الإسعاف التابعة لمبادرة حياة كريمة، والتي تعد المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر المعاصر، والتي جاءت لتدفع بقرى وريف مصر صوب تنمية مستدامة تتسق ورؤية مصر ٢٠٣٠ والتي وضعت المواطن المصري في صدارة أولوياتها باعتباره المحرك الرئيسي لعجلة التنمية.

كما شهد اللقاء تفقد نموذج لسيارات الحضانات المتنقلة المخصص لنقل الأطفال المبتسرين، وخطط الهيئة التوسعية لزيادة أعداد تلك الحضانات الفترة المقبلة، وكذلك تم استعراض نموذج لسيارة إسعاف يابانية الصنع.

يأتي ذلك اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الطرفين والتي تأتي لتعزيز المنظومة الإسعافية المصرية بالخبرات والتقنيات التي تذخر بها دولة اليابان.

حضر اللقاء لفيف من قيادات هيئة الإسعاف المصرية من المعنيين بتطوير المنظومة الإسعافية وتحسين معدلات الأداء.

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