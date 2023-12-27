الزعيم الكوري الشمالي يشيد بـ"إنجازات" بلاده هذا العام

أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بما وصفه بـ "الإنجازات والانتصارات" التي عززت القوة الوطنية وهيبة دولته هذا العام، خلال افتتاح اجتماع نهاية العام للحزب الحاكم لتحديد أهداف سياسية جديدة لعام 2024.

وسلط كيم الضوء على إنجازات كوريا الشمالية في مجالات تندرج من التطوير العسكري إلى البناء في "عام التحول الكبير"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ويسعى الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري هذا العام إلى تطوير الأجندة الوطنية لعام 2024 للمضي قدما بالأهداف الرئيسية المحددة في الخطة الخمسية التي تم الكشف عنها في يناير 2021.

ووصف كيم عام 2023 بأنه "عام التحول العظيم" في خطاب حدد فيه الإنجازات في مجالات مثل "البناء الاشتراكي" والسياسة والدفاع والدبلوماسية والثقافة والتعليم - وهو خروج ملحوظ عن وصفه العام الماضي بأنه "عام شاق بشكل غير مسبوق مع أزمات لا يمكن تصورها".

ويأتي تحول الزعيم الكوري الشمالي إلى لهجة أكثر تفاؤلا وسط ارتفاع طفيف في النشاط الاقتصادي والإنتاج الزراعي في كوريا الشمالية مع انفتاحها تدريجيا على الشركاء الرئيسيين بعد ما يقرب من أربع سنوات من إغلاق الحدود بسبب جائحة (كوفيد-19).