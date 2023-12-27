التشكيل الهجومي المتوقع لنادي مانشستر سيتي أمام إيفرتون

لا صوت يعلو اليوم فوق صوت جولة "البوكسينج داى"، والتى تتجه نحوها أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة والربع من مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق مانشستر سيتى، الذى يحل ضيفًا على نظيره إيفرتون، فى ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وستكون تلك المباراة صعبة بالنسبة للسيتي أمام إيفرتون، الذي يقدم أداء مذهلا في الفترة الماضية، وتطور مستوى لاعبيه بشكل ملحوظ، ليحققوا 4 انتصارات متتالية قبل الخسارة السبت الماضي على يد توتنهام هوتسبير.

وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع، كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ناثان آكي، جون ستونز، مانويل أكانجي، كايل والكر.

خط الوسط: رودري، ماثيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جوليان ألفاريز، جاك جيريليش.

ويحتل فريق مانشستر سيتى المركز الخامس برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ17 برصيد 16 نقطة، بعدما تم خصم 10 نقاط منه بسبب انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف.