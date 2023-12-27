وزير الإنتاج الحربي يبحث إمكانية تسويق منتجات الوزارة بالسوق السعودية

استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، أمام ماجد سليمان النافع مدير عام مجموعة شركات "النافع" السعودية ووفد المرافق.

وشدد وزير الانتاج الحربي على أن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية.

وأشار إلى أن اللقاء استهدف مناقشة سبل فتح آفاق للتعاون المشترك في مجالات تصنيع أبراج الكهرباء والجلفنة والأسلاك والمحولات والصناعات المعدنية ومناقشة مدى إمكانية التعاون بين الجانبين لتسويق منتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق السعودية، مؤكداً إيمان الوزارة بأهمية التكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة.

كما أكد أن الإنتاج الحربي يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات التابعة، مشدداً على اعتزازه بالعلاقات الوطيدة والأواصر المتينة بين مصر والسعودية، معرباً عن تطلعه إلى تفعيل شراكة استراتيجية مع مجموعة النافع" السعودية تحقق أهداف تصنيعية مشتركة.

من جانبه أعرب ماجد النافع مدير عام مجموعة شركات النافع السعودية عن خالص تهانيه للأشقاء بمصر بمناسبة العرس الديمقراطي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024، معرباً عن تمنياته باستمرار نجاح مسيرة البناء والتنمية بالدولة المصرية، لافتاً إلى أن المجموعة تتواجد في السوق السعودية منذ حوالي 45 عاماً، مشيراً إلى أن شركات مجموعة "النافع" تتخصص في (تجارة الحديد والمعادن بأنواعها، الصناعات المعدنية الثقيلة، المقاولات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الغذائية).

وأكد مدير عام المجموعة السعودية، أن العلاقات بين الجانبين عميقة على مختلف الأصعدة، مضيفاً أنه يوجد تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مشيداً بالدور المهم الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي لدعم وتشجيع الاستثمار في مصر، مشيراً إلى اهتمام مجموعته بالمشاركة فى فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية وتعزيز الشراكة مع الجانب المصري وخاصةً وزارة الإنتاج الحربي لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة.