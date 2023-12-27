قصف إسرائيلي يستهدف مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين بغزة (فيديو)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 عسكريين لترتفع حصيلة قتلاه إلى 498 منذ 7 من أكتوبر، وإلى 164 منذ بدء عمليته البرية في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، إلى مقتل الملازم يارون إليعيزر تشيتيز 23 عاما، وهو نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال غزة، والرقيب افرايم يخمان 21 عاما، مقاتل في كتيبة شاكيد لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال القطاع، والرقيب إيتاي بوتون 20 عاما، مقاتل في كتيبة شاكيد لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وبحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصلت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 أكتوبر إلى حوالي 2066 مصابا، فيما بلغ عدد الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 874.