وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع الامتحان التجريبي على نظام البوكليت للشهادة الإعدادية

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الامتحان التجريبي للشهادة الاعدادية بمدرسة طه حسين الإعدادية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمتابعة سير العملية التعليمية بالمحافظة.

واستهل وكيل الوزارة جولة المتابعة بزيارة لجنة الامتحان وأجرى حوارا وديا مع الطلاب عن مميزات النظام الجديد ثم معمل التطوير التكنولوجى وحصة مشاهدة للصف الأول

كما ناقش الطلاب حول نواتج التعلم لدرس اللغة العربية، واطمأن على استجابتهم للموضوع، كما تفقد وكيل الوزارة صالة التربية الرياضية الجديدة بالمدرسة.

وأجرى حوارا مع الطلاب اطمأن منهم استيعابهم لأهمية الرياضة وناقشهم عن المهن التي يحبون شغلها في المستقبل ثم زار سيادته حجرة المجال الصناعي وشاهد أعمال الطلاب المتميزة باستخدام الخشب والاركت وعمل مجسمات

وفي نهاية الزيارة، أكد وكيل الوزارة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وإعلانها للطلاب والالتزام بالإشراف اليومي وشدد وكيل الوزارة على مواصلة تفعيل الغياب، وجذب الطلاب للمدرسة عن طريق تنفيذ المسابقات والأنشطة المختلفة، والحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية "مدرستنا"، والإعلان عن جداول فترات البث.

وكان محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم جنوب سيناء، قد عقد اجتماعًا تنسيقيًا لاستعراض خطة العمل بنظام البوكليت لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام وتحديد المسؤوليات والأدوار والمهام المطلوبة، وذلك بمقر ديوان المديرية بقاعة الاجتماعات بطور سيناء.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لقيادات المديرية ومديري الإدارات والموجهين العموم على جهودهم المبذولة خلال فترة امتحانات العام الماضي التي كانت مشرفة، مضيفا أن هذا هو عهدنا بكم، ونعمل جميعا بروح الفريق كما قدم وكيل الوزارة الشكر للمطبعة السرية على تميزها.

وأشار إلى أنه كان هناك نظام حوكمة شديدة خلال هذا العام لتلافي أي اختراق أو تلاعب، مؤكدا أننا سنسير على هذا النهج، وأن الوزارة أخذت إجراءات رادعة مع أي تهاون أو مخالفة للاستهانة بهذه المهام.

كما وجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بوضع الأسئلة بنظام البوكليت بالتنسيق مع الموجهين العموم والموجهين وبإشراف وكيل المديرية لتكون بروفات يراها المجتمع خاصة ولي الأمر ويتدرب عليها الطالب سواء في المدينة أو الوادي كل سواء في التدريب على "نظام البوكليت" لطلاب الشهادة الإعدادية هذا العام.

وأكد أن تنفيذ التدريب على نظام البوكليت ابتداء من شهر أكتوبر حتى لا يفاجئ الطالب به من خلال التدريب العملي ويكون بالحصص المدرسية ويشمل كل المواد، مشددا على مديري المدارس بعقد اجتماع مجالس الأمناء بخصوص امتحانات "الشهادة الإعدادية" هذا العام ليطلع ولي الأمر عليه، مشيرا الى أن ولي الأمر لابد أن يفهم هذا النظام جيدا وأنه في صالح الطالب ويحقق المصداقية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد أن الجميع لابد أن يكون على قدر المسؤولية فيما يسند له من مهام مع ضرورة عقد الاجتماعات بالمستند الورقي والتوقيع عليها مع تحديد المسؤوليات.

ومن جانبه، أكد وكيل المديرية أن مدير الإدارة يكلف وكيل الإدارة والموجه بعمل النماذج الاسترشادية وتدريب الطلاب عليها كافة سواء في الوديان أو المدن مع تنويع الأسئلة وعدم الاقتصار على نوع واحد لتراعي كافة نواتج التعلم والمستويات، وذلك بالتنسيق مع الموجه العام ومن خلال مستشار المادة.

وأشار إلى أن التدريب يكون بكافة المدارس وعلى كافة الكثافات الطلابية مع تحديد المسؤوليات وأن الموجه العام هو المسؤول عن تلك النماذج الاسترشادية بالإدارات التي لا يتوافر بها توجيه، مؤكدا إرسال التقارير شهريا عن عدد الطلاب والمدارس التي شاركت بالتدريب على النماذج، وأن أي ورشة أو حصة فيها تدريب ويكون هناك طالب غائب يتم حصر هؤلاء الطلاب ويتم تدريبهم على النماذج الاسترشادية أيضا.

وبخصوص طالب الدمج أشار الى أنه له نماذج استرشادية خاصة يتم تنفيذها بنفس المفهوم ويعقد التدريب لها مع الطلاب الباقين، وكذلك طلاب المنازل، مشيرا إلى أن عدد النماذج الاسترشادية التي سيتم التدريب عليها 4 نماذج.

وفي نهاية الاجتماع، قدم وكيل الوزارة الشكر للجميع ومديري الإدارات على جهودهم المبذولة متمنيا لهم التوفيق.

وحضر الاجتماع عادل عبد الرحمن عتلم وكيل المديرية، أحمد عدنان عبدالعظيم عدنان مدير شؤون الطلبة، اسماء محمد مدير التعليم الإعدادي، حنان عثمان مدير المدارس الرسمية للغات، أيمن زارع مدير التعليم الخاص، ورحاب محمد مدير إدارة التربية الخاصة والموجهون العموم ومديرو الإدارات.

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