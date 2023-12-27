اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الختامي استعدادًا لمواجهة فيوتشر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الجماعي في السادسة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت الإمارات الرابعة بتوقيت القاهرة، على أحد الملاعب الفرعية؛ استعدادًا لمواجهة فيوتشر مساء غدٍ الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري.

ويواصل الأهلي استعداده للمباراة الختامية في كأس السوبر المصري.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية للاعبين بفندق الإقامة، شرح لهم بعض الأمور الفنية والتي ينوي تطبيقها خلال المباراة، كما حرص على تحفيز اللاعبين من أجل حصد اللقب المحلي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غدٍ الخميس، وذلك في تمام السابعة بتوقيت القاهرة - التاسعة بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.