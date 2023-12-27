تعرف على آخر مستجدات انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

كشفت بعض التقارير الإنجليزية، عن امكانية انتقال الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، إلى الدورى السعودى خلال الميركاتو الشتوى القادم، بعد الضجة التى أحدثها فى سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم الفرعون المصرى خلال الميركاتو الصيفى الماضى بالانتقال إلى اتحاد جدة، والذي قدم عرضًا وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، ولكنها فشلت فى النهاية.

وتحدث خبير الانتقالات فابرزيو رومانو، في تصريحات لشبكة "Caught Offside" الإنجليزية، اليوم الأربعاء، قائلاً: "ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومدرب الاتفاق السعودي حاليا، حث إدارة النادى السعودى على منحه أموالًا للصفقات الجديدة في يناير".

واستبعد رومانو أن يكون صلاح من ضمن الصفقات التى يطلبها جيرارد، قائلاً : "طلب جيرارد من إدارة الاتفاق السعودي بعض الصفقات الجديدة ولكن من غير المرجح أن يكون من بينهم محمد صلاح".

واستبعد رومانو أن يكون السوق الشتوى ممتلئا بالنسبة للصفقات، قائلاً: "لا أعلم الأسماء المحددة المطلوبة، لكن من المتوقع أن يكون شهر يناير مزدحمًا بالنسبة للاتفاق وجيرارد".

أنهى حديثه فى نقطة صلاح قائلاً: "الوضع هادئ بالنسبة له بشأن انتقاله إلى الدوري السعودي، فهو يركز على موسمه مع ليفربول، لكن الأندية الكبرى في السعودية لن تنساه في فترات الانتقال المقبلة ولكنه صعب في يناير".

