اليوم.. فيوتشر يختتم تدريباته استعدادا للأهلي بنهائي السوبر

يختتم فريق فيوتشر، اليوم الأربعاء، تدريباته وذلك استعدادا لمواجهة الأهلي، في نهائي السوبر المصري الذى سيقام بالإمارات غدا الخميس.

والبرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق فيوتشر، في دراسة فريق الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين بنهائي السوبر المصري.

ومن المقرر أن يحدد فورموسينيو نقاط قوة وضعف الفريق الأحمر، ثم يعقد جلسة مع اللاعبين اليوم الأربعاء للحديث عن المنافس فنيا بشكل تفصيلي ولتحفيزهم لحصد اللقب.

فاز فيوتشر على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14-13 على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، بنصف نهائي كأس السوبر المصري مساء الإثنين الماضي .

بينما نجح الأهلي في تخطى فريق سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الآخر بنتيجة 1-0، ليضرب موعدا مع فيوتشر بالسوبر المصري الذى تقام مبارياته بالإمارات.