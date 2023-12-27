ضبط شخصين بالجيزة والإسكندرية لقيامهما بالنصب على المواطنين عبر "فيس بوك"

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين بالجيزة والإسكندرية لقيامهما بالنصب على المواطنين عبر موقع "فيس بوك" والاستيلاء على أموالهم بزعم العلاج بإستخدام أساليب الدجل والسحر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإدارة صفحتين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والإعلان من خلالهما عن قدرتهما على العلاج عن طريق أعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن تحديدهما وضبطهما على النحو التالى:

- ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وبحوزته (هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامى - الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى).

- ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وبحوزته (هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامى - الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى).

وبمواجهتهما أقرا بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ممارسة أعمال الدجل والسحر نظير مبلغ مالى، وذلك من خلال الصفحتين المُشار إليهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.