ضبط سيدة و3 أشخاص احتجزوا آخر بالمعصرة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) بقيام 3 أشخاص وسيدة وبحوزتهم عصا خشبية "شوما" بالتعدى على زوجها حال تواجدهما بمحل سكنه بدائرة القسم، واصطحابه كرهاً عنه داخل سيارة "ميكروباص" ولاذوا بالفرار لكونه مدين للمتهمة بمبلغ مالى، وفى وقتٍ لاحق حضر للقسم المجنى عليه (كهربائى سيارات) وقرر بأنه تم إطلاق سراحه عقب علم المتهمين بقيام زوجته بالإبلاغ وأضاف المجنى عليه بقيامهم بإحتجازه بدائرة قسم شرطة المرج.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المتهمين (مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج).. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واحتجاز المجنى عليه بشقة سكنية ملك أحدهم.

وأضافت المتهمة أن المجنى عليه مدين لها بمبلغ مالى ولم يقم برده، وفى سبيل ذلك قامت بالاستعانة بباقى المتهمين واستأجرت سيارة "ميكروباص" وقاموا بارتكاب الواقعة، وأيد المجنى عليه ما جاء بأقوال المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.