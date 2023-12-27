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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط متهم بإدارة محل لبيع أجهزة فك شفرات الريسيفر بأكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل لقيامه بإدارة محل لبيع أجهزة فك شفرات الريسيفر بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول يقوم من خلاله ببيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المحل المشار إليه وبتفتيش المحل في حضوره عثر على "23 جهاز يسيفر مجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص".

 وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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