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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اختفاء 33 بحارا روسيا بعد الهجوم الأوكراني على سفينة نوفوتشركاسك بجزيرة القرم

شبه جزيرة القرم
شبه جزيرة القرم
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تسببت الضربة الجوية الأوكرانية، على السفينة الحربية الروسية نوفوتشركاسك في ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، في فُقدان 33 بحارا روسيا، وإصابة 23 شخصا، ومقتل شخص آخر.

وقالت وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية، إن 77 بحارا كانوا على متن سفينة الإنزال نوفوتشركاسك وقت الهجوم وبحسب آخر البيانات، أصيب 19 منهم، وفقد 33 وقُتل في الهجوم عامل أمن الميناء البالغ من العمر 64 عامًا، وأصيب أربعة مدنيين.

ويُزعم أنه تم العثور على شظايا صاروخ ستورم شادو في مكان الهجوم، واحترقت السفينة الحربية بالكامل وغرقت.

وفي الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 26 ديسمبر، ضرب المدافعون الأوكرانيون سفينة الإنزال الروسية الكبيرة نوفوتشركاسك في فيودوسيا المحتلة.

سفينة الإنزال نوفوتشركاسك روسيا جزيرة القرم