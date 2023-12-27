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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 30 كيلوجراما لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بالبحيرة ومطروح

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريتى أمن "مطروح - البحيرة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:-  
مديرية أمن مطروح
(عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزتهما (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما - سيارة).
مديرية أمن البحيرة

(عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.. وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما).
بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,100,000 ) إثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
إدراكاً من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

وزارة الداخلية الحشيش طربة