رفع الحظر المفروض على تشغيل محطة "كاشيوازاكي-كاريوا" للطاقة النووية في اليابان

قررت هيئة الرقابة النووية اليابانية رفع الحظر المفروض على تشغيل محطة "كاشيوازاكي-كاريوا" للطاقة النووية في محافظة "نيجاتا" على ساحل بحر اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الهيئة قررت في اجتماعها، اليوم الأربعاء، بالإجماع إلغاء أمر الحظر الصادر في 2021، مشيرة إلى أن سلسلة من عمليات التفتيش والاجتماعات مع مسئولي شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) المشغلة للمحطة أظهرت تحسنا كافيا بشأن إجراءات السلامة والتعامل مع المخاطر.

وبموجب هذا القرار، يتم إلغاء الأمر الصادر الذي كان يمنع شركة "تيبكو" من نقل الوقود الجديد إلى المحطة أو وضعه في المفاعلات، وهي خطوة ضرورية لإعادة تشغيل مفاعلات "كاشيوازاكي-كاريوا".