نائب محافظ البحيرة تتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة ساسون.. صور

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منطقة ساسون بطول 600 متر وعرض 4 أمتار وبتكلفة 93 ألف جنيه، في إطار الجولات الميدانية المستمرة بكافة مدن ومراكز المحافظة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وأكدت نائب محافظ البحيرة استمرار دفع العمل وتطوير كافة الشوارع بمدن ومراكز المحافظة ووضع خطة ورؤية شاملة لتطوير كافة الميادين وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع، مشددة على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال والالتزام بكافة المواصفات الفنية والاشتراطات المحدده لها.

كما تفقدت بلبع، تجهيزات مقر التأمين الصحى بمدينة المحمودية ليسع أكبر عدد من المواطنين من أبناء المركز وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتيسيرا عليهم.